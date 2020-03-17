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台股震盪 鴻海翻紅市值一度重返兆元

最新更新：2020/03/17 10:13

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台股大跌346點之後破底翻，跌幅一度收斂至百點內，鴻海早盤翻紅走堅，最高來到72.8元，上漲2.39%，市值一度重返新台幣兆元大關。

鴻海隨後股價來到71.6元，小漲0.7%，市值來到新台幣9925億元。

外資法人16日賣超鴻海1萬8987張，三大法人賣超鴻海2萬2135張，外資法人已經連續7個交易日賣超鴻海13萬4937張，三大法人連續7個交易日賣超鴻海14萬5680張。

鴻海創辦人郭台銘日前指出，中國大陸廠區復工進度超乎預期和想像，復工進展平順。

鴻海先前在線上法說會中表示，中國大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

展望今年第1季四大產品線表現，消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

展望上半年，鴻海預期今年上半年業績有機會較往年同期持平。武漢肺炎疫情對首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。

在毛利率改善部分，鴻海重申，集團規劃到2025年毛利率到10%的長期方向目標不變。

法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績力拚微幅成長1%到3%區間。（編輯：張均懋）1090317

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