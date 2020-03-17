科技產品需求恐降 亞系外資下修台股今年目標

（中央社記者吳家豪台北17日電）亞系外資今天發布亞股策略研究報告，考量近期成長前景不佳及台灣科技產品需求恐降溫，將台股加權指數2020年底目標從12830點下修7.6%至11860點，維持台股「減碼」評等。

亞系外資分析，如果亞洲股票的股價淨值比跌到2008年金融海嘯的低點，亞股近期可能再回檔23%，然而更大的風險是原本預期今年將成長的企業獲利可能下修。

考量近期成長前景不佳，亞系外資全面調降2020年底亞股指數目標，降幅最大的是泰國股市目標下修25%，降幅最小的是陸股目標下修7%，其中台股加權指數目標從12830點下修7.6%至11860點。外資也認為目前亞股已超跌，到今年底前平均仍有20%的反彈空間。

亞系外資維持台股「減碼」投資評等，主要因為台灣製造的科技產品可能面臨需求降溫。另外中國供應鏈大部分已復工，且陸股股價淨值比1.5倍、本益比接近過去5年平均值，代表陸股相對便宜，維持陸股「加碼」評等。

亞系外資也看好長期成長題材，包括中國的5G、大數據、雲端與宅經濟商機，以及在東南亞國家協會（ASEAN）和印度第二級城市的成長機會。（編輯：趙蔚蘭）1090317