資金專法申請破700億大關 疫情期步調未減緩

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）財政部統計，截至3月中，海外資金專法申請案件已有277件，申請匯回金額達新台幣721億元，較2月中新增45件、157億元，目前看來，申請步調並未因武漢肺炎疫情爆發而減緩。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（又稱海外資金專法）去年8月15日上路，為期2年；實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%，匯回後若進行實質投資，可再享減半優惠稅率。

財政部賦稅署統計，從2019年8月15日上路至3月14日，7個月間累計申請案件達277件，申請匯回金額721億元，比起上次2月中旬統計，新增45件、157億元。

賦稅署官員說，觀察平均每天會新增1至2件申請案，新增速度與先前差不多，目前並未因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情而趨緩或加速成長，申請步調穩定。

財政部長蘇建榮先前表示，預估到今年8月中，也就是專法上路滿1年之際，申請匯回金額應可達1300億元規模；截至3月中申請匯回金額721億元，占預期目標達成率約55%。

統計截至3月中，個人申請案件數為152件、金額為185億元，企業申請案件有125件、金額高達536億元；個人申請件數多於企業，不過，匯回資金規模以企業更大，其中少數企業申請案，單件規模在百億元以上。

進一步觀察申請案件處理進度，截至3月中，277件申請案中，已有254件通過國稅局及金融機構審查，並有221件已匯回，境外資金實際回流台灣金額已達601億元，突破600億元大關。（編輯：郭萍英）1090317