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武漢肺炎／安倍：完整形式舉辦東奧 證明人類戰勝病毒
首頁 / 產經

友達：武漢肺炎可能讓中國降低對面板補貼

最新更新：2020/03/17 14:02

（中央社記者潘智義新竹17日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，雖然武漢肺炎疫情升溫，卻可能讓中國政府因為擴大補貼民生需求，反而降低對面板業的補貼，使產業競爭趨於公平。

友達今天在新竹總公司發表最新8K4K曲面電視面板、醫療顯示面板、Mini LED電競面板等產品，並舉行記者會說明產業前景，及武漢肺炎疫情對公司的影響。

彭双浪指出，去年面板業除了產業內的問題，就是遇到美中貿易戰、英國脫歐兩隻黑天鵝；美國要求中國政府不得再對產業進行補貼，事實上中國大陸面板廠在政府補貼下，不斷擴充新廠，造成面板價格持續下跌，很多面板廠去年也因此產生虧損。

不過，今年遇上武漢肺炎這隻更大的黑天鵝之際，中國政府反而可能有機會降低對產業補助，因有太多民生需求需要政府補助，反而造成面板業更理性，因此，友達把握機會，做好價值轉型。

他說，經過去年面板價格持續下跌的歷程，因韓國面板廠陸續關閉部分液晶面板廠，且這個趨勢目前未變，也帶動今年第1季面板價格上漲；武漢肺炎疫情衝擊產業，影響面板供應鏈以及消費市場，但後續影響程度，現在無法預估。

他認為，雖然有人擔心英國脫歐可能促成歐盟解體，但今年遇到武漢肺炎這隻更大的黑天鵝，包括歐盟在內各國卻可為了防疫，關閉邊界。

不過，他以現在疫情狀況分析，因許多學校停課，帶動線上教學需求，顯示面板在教育市場的應用受到重視，不但適合線上教學應用的手機、平板電腦銷量有機會受惠，中國大陸學校規劃的教學白板也趁現在停課之際安裝。（編輯：張均懋）1090317

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