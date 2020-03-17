新電價費率18日揭曉 可望連4凍

（中央社記者吳柏緯、蔡芃敏台北17日電）經濟部將在18日舉行電價費率審議會，由於國際原油價格持續在低點徘徊、武漢肺炎疫情對民生造成衝擊，加上經濟部長沈榮津多次公開表示，決議應會符合社會期待，電價可望連4凍。

值得注意的是，電價公式保障台電合理利潤為3%至5%，若台電為累虧待補，利潤上限為5%。去年台電因大幅改以天然氣發電，虧損達新台幣147億元，累積虧損達758億元，將爭取以電價穩定準備餘額434.5億元挹注412億元，但最終挹注金額需要審議會同意。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討2次電價，於每年4月及10月進行調整，並明定電價調幅天花板為3%。本次的電價費率審議會將於18日登場，新電價費率將從4月1日正式上路。

燃料成本是影響電價的主要因素，而造成燃料成本變化因素主要包括國際能源價格及匯率波動。近半年的國際原油價格在低點徘徊，可能成為電價費率審議會考量電價調整的關鍵因素。此外，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊產業，民間希望不要調漲的聲音從未中斷。

經濟部長沈榮津日前赴立院備詢時也坦言，最近油價大幅下跌，電價調整壓力相對比較小。他進一步表示，由於台電的燃料採購價格下降，在這樣的趨勢下，相信電價費率審議會的委員會做出符合國人期待的決議。但他也強調，應尊重審議委員的決定。

工商協進會理事長林伯豐日前出席公開活動時提到，近期原油價格狂瀉。短期而言，對化工產業將造成損失，不過，台灣仰賴進口能源，原油價格走低對台灣是好事，有助物價維持穩定。他認為，既然原油價格走低，電價也應該調降。

電價自從2018年上半年從每度新台幣2.5488元，調漲3%至每度2.6253元，至今已經連續3次未調整，若這次續未調整，將邁入連4凍。（編輯：林孟汝）1090317