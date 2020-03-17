金管會：台灣整體金融業對歐美總曝險逾13兆

（中央社記者劉姵呈台北17日電）肺炎疫情全球大流行，歐美也成重災區。金管會今天統計，截至1月底為止，台灣金融三業對歐洲總曝險額為新台幣4兆9191億，另對美國總曝險額約8兆1275億，合計達13兆466億元。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情全球大流行，歐洲各國相繼淪陷，中央流行疫情指揮中心宣布將歐洲多個地區列為第三級警告，美國多地區也列為第二級警告，金融監督管理委員會今天公布台灣金融三業對歐洲曝險總額。

銀行業方面，銀行局表示，台資銀行在歐洲5個國家共設立10個據點，分別為英國有5家分行及1家子行設的分行，比利時、法國、荷蘭各有1家分行，德國1個辦事處。

銀行局統計，截至1月底止，國銀整體對歐洲總曝險金額為9260億元，較去年同期的8331億元，增加約929億元；其中，投資部位有6368億元，授信有2892億元。

截至1月底止，國銀整體對美國總曝險金額為1兆2792億元，較去年同期增加1284億元；其中，投資部位有8937億元，授信有3855億元。

保險業方面，保險局表示，截至1月底止，整體保險業對歐洲總曝險金額為3兆9060億元，為金融三業比重最高，較去年同期的3兆8186億元，增加約847億元。

截至1月底止，整體保險業對美國總曝險金額為6兆7256億元，較去年同期增加約3752億元。

證券期貨業方面，證期局統計，截至1月底止，整體證券期貨業對歐洲總曝險金額為870億元，較去年同期555億元，增加約315億元。

截至1月底止，整體證券期貨業對美國總曝險金額為1226.97億元，較去年同期649.22億元，增加約577.75億元。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自今天零時起，歐洲、西亞、中亞及北非共71個國家或地區旅遊警示提升至「第三級」（警告，Warning），建議避免所有非必要旅遊。

此外，為加強防疫警戒，疫情指揮中心今天也宣布將美國華盛頓州、紐約州及加州的疫情警示提高至「第三級」（警告，Warning），提醒民眾非必要避免前往，美國其他各州的疫情警示則提高為「第二級」（警告，Alert），建議對當地採取加強防護。（編輯：林孟汝）1090317