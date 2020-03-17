元大S&P原油正2恐面臨下市 證交所：注意風險

（中央社記者潘智義台北17日電）武漢肺炎疫情造成石油價格走低，台灣證券交易所今天表示，元大S&P原油正2指數股票型基金淨值已降至新台幣2.4元，逼近下市標準2元，證交所提醒投資人注意相關的投資風險。

武漢肺炎疫情蔓延，衝擊觀光、航空業，進而降低石油需求，加上部分石油輸出國增產，導至油價走跌，布倫特原油已跌破每桶30美元關卡，來到29.88美元。

油價走低，連帶使看多或看空油價的指數股票型基金（ETF）價格也跟著劇烈震盪。

證交所說，依金管會108年7月26日函令，屬指數股票型期貨信託基金者，最近3個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時，或基金平均淨資產價值低於新台幣2千萬元者，應報主管機關核准後終止期貨信託契約。

證交所查核今年3月16日元大S&P原油正2 ETF單位淨資產價值為2.4元，較其最初單位淨資產價值20元累積跌幅已達88%，當淨值下跌至2元即達前述終止期貨信託契約標準，投資人在決定交易前，應注意投資風險。

元大S&P原油正2今天收在3.41元，大跌15.38%。（編輯：楊凱翔）1090317