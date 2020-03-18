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2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還
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新台幣開盤貶3分 為30.28元

最新更新：2020/03/18 09:04

（中央社台北18日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.28元開盤，貶3分。1090318

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