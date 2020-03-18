10年一次人口普查9月登場 立委憂恐受疫情影響

（中央社記者潘姿羽台北18日電）10年一次的人口及住宅普查原定今年9、10月進行，但武漢肺炎疫情仍在蔓延，立法委員賴士葆等人提案建請主計總處提出因應方案，主計長朱澤民也允諾6月底前提出方案。

立法院財政委員會今天邀請主計總處進行業務報告，除了關切經濟議題，有鑑於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，立法委員賴士葆、曾銘宗等人提案，行政院主計總處109年度擬執行的「人口及住宅普查」需動員大量訪員至家戶拜訪，建請主計總處考慮實施期間是否會受到疫情衝擊，5月底前提出因應方案。

朱澤民回應，為了掌握更完整的疫情發展狀況，將於6月底前提出方案，進行評估。

此外，立委今天質詢重點仍是經濟議題，如今年經濟成長率是否能保2、有無通貨緊縮疑慮等。朱澤民表示，主計總處2月發布的經濟預測是以疫情延續3個月來估算，將對經濟成長率影響0.35至0.5個百分點，並下修今年經濟成長率0.35個百分點至2.37%；但若疫情延長到6個月，影響可能擴大至0.6至0.9個百分點。

朱澤民解釋，若單納入負面影響，經濟成長率可能不到2%，或許在1.9%左右，但政府已編列600億元特別預算，再加上後來的400億元，有助於減緩衝擊，因此今年經濟成長率保2應無問題。

至於通貨緊縮疑慮，朱澤民解釋，通貨緊縮的定義是物價連2季下跌，市場還看不出來這樣的狀況，大家反而在搶物資；國際油價下跌確實可能會連帶影響消費者物價指數（CPI）往下走，但就目前趨勢，不會有通貨緊縮的現象。（編輯：趙蔚蘭）1090318