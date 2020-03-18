今年以來股市震盪 美國公債ETF報酬達16.29%

（中央社記者韓婷婷台北18日電）櫃買中心表示，今年以來至3月17日止，99檔債券ETF平均報酬達1.08%，其中21檔上櫃美國公債ETF平均報酬達16.29%，表現亮眼。

櫃買中心今天舉行例行記者會指出，近期股市受武漢肺炎疫情影響大幅震盪，投資人可將債券ETF納入投資組合以分散風險，降低投資報酬的波動。

櫃買中心近年持續推動投資人散眾化，截至3月17日止，統計上櫃債券ETF累計投資人數突破4.7萬人，達4萬7335人，109年初至今共計新增6452人，各類投資人買賣金額又以自然人客戶成長最快，截至3月17日止自然人買賣交易金額達106.73億元，較去年同期的18.63億元成長將近5倍（472%）。

另外，綠色債券發行總金額則超過千億元，今年綠色債券由國內銀行率先開跑，兆豐銀行於3月11日完成發行3年期，票面利率0.6%，發行金額為新台幣10億元綠色債券，所募資金主要用於太陽能、風力發電、電動車、廢棄物處理利用，以及污水下水道系統興建等綠色投資計畫放款。

截至3月17日止，國內綠色債券流通在外共計36檔，合計發行餘額為新台幣1034.22億元。

另東方匯理銀行台北分行、第一商業銀行及玉山銀行也分別在今年1月20日、3月6日及3月11日取得綠色債券資格認可，預計於3月底前完成發行及上櫃，第1季合計將有4檔，新台幣70億元的新綠債發行。

櫃買中心表示，在配合政府能源結構轉型目標，以及因應國內離岸風電開發資金需求下，今年除本國銀行及外國銀行在台分行外，國營事業及外國離岸風電開發商也將有機會持續發行綠色債券。（編輯：鄭雪文）1090318