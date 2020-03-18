立委憂千億紓困不夠力 主計長：有必要再規劃

武漢肺炎疫情蔓延全球多國，衝擊觀光旅遊產業甚鉅，14日適逢週末假日，台北知名景點西門町商圈雖仍可見推著行李移動的旅人，但人數已明顯減少許多。中央社記者王飛華攝 109年3月14日

（中央社記者潘姿羽台北18日電）武漢肺炎疫情延燒全球，各國政府以及國際機構預測愈來愈悲觀，多位立委憂心政府雖祭出新台幣千億元紓困，減緩經濟衝擊，但規模恐怕太小，主計長朱澤民回應，將來有必要再規劃。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情重創歐美，根據外電報導，美國總統川普將要求國會批准8500億美元（約新台幣25兆7000億元）武漢肺炎緊急支出計畫，歐盟紓困也備妥逾4000億歐元。

立法院財政委員會今天邀主計總處主計長朱澤民進行業務報告，會中多位立委均表達憂心，隨著疫情快速升溫，政府的紓困預算是否規模太小。

國民黨立委曾銘宗指出，即便不比美國、歐盟，參考鄰近國家的紓困作法，香港4600億元、新加坡1350億元、韓國2958億元，相較之下，台灣只有600億元的規模，差距甚大。

朱澤民回應，除了600億元，後來又追加400億元，而且新加坡、香港需要編列較大金額的紓困預算，是因為他們對外開放程度大，台灣情況不完全相同。

曾銘宗詢問，未來萬一經費不足，政府要怎麼處理；朱澤民表示，除了以緩濟急，「將來有必要會再來規劃」，至於規劃額度則視各部會盤整結果而定。

國民黨立委賴士葆質詢時則指出，美國總統川普認為疫情至少會到今年8月，英國則說可能到明年春天，現在看起來幾乎全世界都是疫區，加上衛福部長陳時中宣布，非本國籍限制入境，所有入境者居家檢疫14天，「絕對影響經濟活動」。

賴士葆接著說，儘管政府先後投入新台幣600億元、400億元，合計千億元紓困並振興經濟，但美國提了近26兆元的紓困案，足足是台灣的260倍，相較之下，台灣根本就像「牛車輪」。

朱澤民先以「牛車輪慢慢走也會到」回應，而後說明，台灣疫情控制得好，所以防疫的經費沒有那麼多，不過防疫經費裡面，有45億元可以動用，也能夠以「以緩濟急」原則來執行。（編輯：鄭雪文）1090318