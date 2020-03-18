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美期指再度重挫觸發熔斷 多空激戰大蕭條來僅見

最新更新：2020/03/18 16:19

（中央社東京18日綜合外電報導）美國股市昨天從1987年以來最大跌勢反彈，道瓊指數收漲逾千點。但走勢後繼無力，美股指數期貨電子盤今天再度重挫，一度觸及交易所設定跌停門檻，拖累亞股相繼走跌，日股收黑。

美股標準普爾500指數期貨、那斯達克100指數期貨和道瓊工業指數期貨今天上午跌幅都觸及芝加哥商品交易所（CME）設定的首道跌停門檻5%。標普500期指一度挫3.7%，那斯達克100期指摔4.4%，道瓊期指跌3.9%。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）警告，政府若不出手干預，武漢肺炎疫情恐導致美國失業率飆高至20%。

標普500指數昨天收盤強力反彈6%。數週來對於抗疫態度搖擺的川普政府，昨天終於提出具體行動因應疫情升溫。聯邦準備理事會（Fed）也祭出危機時期的貨幣政策，以降低疫情對經濟造成的衝擊。

但美股走勢持續上沖下洗激烈震盪，過去7個交易日每日平均波動達7%，幅度之大為大蕭條（Great Depression）時期以來僅見。美股期指近來也動輒觸發漲跌熔斷機制。

鋒裕投資管理公司（Pioneer Investment Management）投資組合經理人卡瑞（John Carey）表示：「我們目前顯然處於非常混沌未明的情勢，投資人不知該如何評估疫情因素。市場每日走勢有如蹺蹺板，多空激戰程度史上罕見。」（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1090318

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