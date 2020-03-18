審議會提撥台電3%利潤 電價穩定準備餘額剩108億

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）經濟部今天召開電價費率審議會，除決議電價連4凍，也決定從「電價穩定準備」提撥台電合理利潤3%、新台幣327億元，電價穩定準備餘額為108億元。

電價連4凍，維持每度平均電價2.6253元，此外，審議會考量電價穩定準備餘額對物價穩定重要性，委員會決議撥補台電327億元，讓台電合理利潤僅略高於3%。

不願具名的審議委員說明，台電原先提出合理利潤為5%，不過，委員會中達成共識，認為台電利潤3%就夠，因此，決議提撥327億元給台電。

電價公式保障台電合理利潤為3%至5%，有累積虧損待彌補期間，投資報酬率上限5%。當累積虧損不存在時，投資報酬率降為3%；台電去年虧損147億元，在電價穩定準備挹注後，台電去年稅前盈餘為180億元。

經濟部次長曾文生說，若原油維持低檔，當油價保持每桶50美元，預估台電今年將有望產生超額利潤，台電利潤至高3%，超過3%都將撥入平穩準備；預估油價每桶40美元，台電就會有超額利潤，屆時將撥入平穩準備，也就是說國際原油價格越低、台電提撥準備機率越高。

曾文生表示，國際油價未來若處於低檔，在每桶50美元以下，台電營收有望超出合理利潤，超出者須撥入平穩準備，若原油價格低於40美元，勢必會出現超額利潤，也就是說國際原油價格越低，台電提撥準備機率越高。

電價穩定準備基金餘額一度達828.7億元，去年提領後餘額剩434.5億元，審議會今天撥補台電約327億元後，電價穩定準備餘額約為108億元。（編輯：楊凱翔）1090318