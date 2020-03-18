疫情衝擊 企業籲即時融資紓困勿抽銀根

（中央社記者吳柏緯台北18日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，加上國際油價崩跌，對產業造成衝擊。為了瞭解業者受到的影響，經濟部下午邀請金屬機電產業座談，包含機械、工具機、航太產業均派人出席。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊企業經營，經濟部從上週開始陸續邀請資通訊ICT、民生化工與內需型服務業座談，了解業者面臨的困境並聆聽建議。

今天下午第4場座談會，鎖定金屬機電產業，由行政院政務委員龔明鑫及經濟部長沈榮津共同主持，邀請包括鋼鐵公會、機械公會、工具機公會、車輛公會、自行車公會、航太公會等公會與代表業者一同討論。

經濟部說明，業者在會中提出融資紓困應即時與不要抽銀根、提高投資抵減率與優先採購國產設備、增加產業用口罩供應、減免園區租金及管理費、穩定匯率、盤點公部門採購需求、勞動法規鬆綁、因疫情取消會展所花費支出應予補助，並預為規劃疫情趨緩後的拓銷活動等多項建議。

針對業者所提出的意見，沈榮津表示，中小企業處已有單一服務窗口，可直接洽馬上辦專線諮詢，目前的紓困貸款為通案處理原則，如有特殊個案可提出由經濟部協調。

勞動法規鬆綁部分，勞動部已於109年3月6日公告12項行業，包括鋼線鋼纜製造業、金屬加工用機械製造修配業、金屬製品製造業等，都可因應急單於每7日的週期內調整例假，可提供一定程度的人員調度彈性，若其他業者有需求也可提出，會代為向勞動部轉達。

因會展延期而支付的款項，沈榮津表示，貿易局會以最大彈性進行考量，在疫情趨緩前，將利用數位、線上工具洽詢潛在買主，待穩定後也會規劃補助公協會辦理拓銷活動。

沈榮津也說，有關租金減免、調降管理費及部分工程標案因疫情導致未能履約問題，會與相關單位協調，或提報行政院進行跨部會協調。此外，政府將盤點相關單位採購商機，帶動內需投資，讓產業有信心。

龔明鑫表示，紓困貸款已於17日啟動，將請中小企業處擴大宣傳相關措施，業者有疑問可致電洽詢，或是詢問原承貸銀行，同時請金管會和財政部轉告所有分行，不可拒絕業者提出的申請。

至於賦稅減免部分，因稅法的修法恐緩不濟急，龔明鑫指出，目前財政部已有稅捐申請延期或分期繳納的規定措施，業者可善加利用；另外如受疫情影響有減免承租國有土地租金的需求，可提報行政院進行跨部會協調。

經濟部說明，經過4場次產業座談會，各產業公協會和業者垮均肯定政府在短期內提出紓困振興措施及訂定相關辦法，但也在執行面提出許多提醒與建議，這些意見均會納入參考。