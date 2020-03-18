華航去年大虧今年又遭疫情衝擊 將舉債百億

（中央社記者潘羿菁台北18日電）華航今天公告去年度稅後淨損新台幣11.99億元，創下2013年以來最大虧損，今年又碰到武漢肺炎疫情嚴重衝擊，董事會今天通過規劃發行國內無擔保普通公司債，擬發行總額不超過新台幣100億元，用以償還債務。

華航今天公告去年度稅後淨損11.99億元，較前年盈餘17.9億元大幅衰退1.7倍，每股稅後淨損0.22元，終止連4年盈餘。

去年初受到華航機師罷工影響，導致上半年繳出虧損6.87億元，所幸第3季營運回神，由虧損轉為盈餘3.40億元，未料今天公告全年度財報，繳出稅後淨損11.99億元成績單，等於2019年華航僅第3季賺錢，其餘季度都在流血營運。

華航回應，去年下半年受香港反送中事件、陸客團遊限縮等影響，衝擊客運動能，再加上美中貿易衝擊全球貿易量下降，導致公司去年貨運收入較前年衰退12.17%，同時，去年度適用IFRS16租賃公報，因租賃負債認列利息費用，使財務成本較107年度新增加18.99億元所致。

也因為去年沒賺錢，華航董事會通過不配息；另外，規劃發行國內無擔保普通公司債，擬規劃發行總額不超過新台幣100億元，用以償還債務。

展望今年度，受到武漢肺炎疫情影響，兩岸線、東北亞與東南亞等航線遭到限縮或減班，歐美航線也因為疫情有升溫跡象，載客人數滑落，法人已預期，華航今年首季難逃虧損命運。（編輯：鄭雪文）1090318