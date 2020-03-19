台股難逃股災 指數崩跌逾600點

（中央社記者江明晏台北19日電）疫情全球擴散，市場恐慌情緒止不住，全球上演股市風暴，台股近10個交易日已狂跌2900點，今天盤中一度崩跌逾600點，下探8500點關卡，分析師直言「台股已面臨股災」。

疫情讓全球恐慌情緒蔓延，美股道瓊指數重挫1338點、跌幅逾6%，3年來首度收在2萬點以下，未能延續昨天勁揚逾千點的漲勢。標準普爾500指數午盤跌逾7%，8個交易日來第4度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。

台股今天早盤挫逾220點，摜破9000點大關與十年線約9110點附近，盤中一路跌勢擴大，一度重挫逾600點，回測8500點附近，指數創2016年7月以來新低。

至11時20分左右，台股加權指數來到8706.69點，下跌511.98點，跌幅5.55%，成交值來到1929.28億元。

晶圓代工廠台積電18日公告，有一名員工確診武漢肺炎，目前已入院診治，內部決議啟動分組辦公營運模式因應，台積電今天股價下跌6.6%，至240.5元。

觀察權值股今天普遍重挫，大立光至3415元，跌5.14%；鴻海下跌4.29%，至67元，聯發科大跌逾8%，至276元。

資深股市分析師林成蔭表示，台股已面臨股災，這波風暴從疫情和油價重挫蔓延，現階段更造成市場流動性問題，避險基金去槓桿，不計價拋售，市場必須持續觀察何時落底，而台股過去相較全球股市抗跌，在疫情擴大下，恐慌情緒蔓延，補跌重挫。（編輯：張均懋）1090319