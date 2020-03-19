更多編輯台推薦新聞：
13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路
生活

13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台股難逃股災 指數崩跌逾600點

最新更新：2020/03/19 11:32

（中央社記者江明晏台北19日電）疫情全球擴散，市場恐慌情緒止不住，全球上演股市風暴，台股近10個交易日已狂跌2900點，今天盤中一度崩跌逾600點，下探8500點關卡，分析師直言「台股已面臨股災」。

疫情讓全球恐慌情緒蔓延，美股道瓊指數重挫1338點、跌幅逾6%，3年來首度收在2萬點以下，未能延續昨天勁揚逾千點的漲勢。標準普爾500指數午盤跌逾7%，8個交易日來第4度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。

台股今天早盤挫逾220點，摜破9000點大關與十年線約9110點附近，盤中一路跌勢擴大，一度重挫逾600點，回測8500點附近，指數創2016年7月以來新低。

至11時20分左右，台股加權指數來到8706.69點，下跌511.98點，跌幅5.55%，成交值來到1929.28億元。

晶圓代工廠台積電18日公告，有一名員工確診武漢肺炎，目前已入院診治，內部決議啟動分組辦公營運模式因應，台積電今天股價下跌6.6%，至240.5元。

觀察權值股今天普遍重挫，大立光至3415元，跌5.14%；鴻海下跌4.29%，至67元，聯發科大跌逾8%，至276元。

資深股市分析師林成蔭表示，台股已面臨股災，這波風暴從疫情和油價重挫蔓延，現階段更造成市場流動性問題，避險基金去槓桿，不計價拋售，市場必須持續觀察何時落底，而台股過去相較全球股市抗跌，在疫情擴大下，恐慌情緒蔓延，補跌重挫。（編輯：張均懋）1090319

延伸閱讀
台股翻黑9500點得而復失 市場保守觀望台股走勢上沖下洗 高低點差逾300點美降息期貨殺盤 台股盤中跌破萬點

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報