疫情影響隱形眼鏡需求 2外資下修精華目標價

（中央社記者吳家豪台北19日電）武漢肺炎疫情蔓延，影響終端消費需求，隱形眼鏡廠精華恐受累，美系和港系外資維持減碼評等，目標價下修至285元、270元；國內投顧重申持有評等，目標價下調至284元。

精華股價今天開低4元，盤中最低來到271元、跌幅超過9.6%。

美系外資發布研究報告指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情導致精華過去數週在中國及台灣的接單減少，隨著日本、美國及歐盟的確診案例增加，恐進一步影響成熟市場的隱形眼鏡需求，因此將精華2020年營收預估值調降2%至新台幣57.7億元、每股盈預估值下修1%至22.2元，重申「減碼」投資評等，目標價從370元調降到285元。

港系外資認為，武漢肺炎疫情蔓延，將導致終端需求惡化，精華在日本、歐洲及美國市場的成長恐下滑，因此將精華2020年、2021年每股盈餘預估值調降7.5%、7.1%至19.03元、20.74元，維持「減碼」評等，目標價從292元下修至270元。

國內投顧分析，由於武漢肺炎病毒在中國境外蔓延，致使全球越來越多學校及非民生必需商業活動關閉，需求展望的下檔風險益發沉重，預估精華2020年營收將年減10%，低於去年的年減5%，並預估2020年毛利率將年減3個百分點至30.5%，維持「持有」評等，目標價自370元下調至284元。（編輯：趙蔚蘭）1090319