華碩面臨疫情衝擊 日系港系外資調降目標價

（中央社記者吳家豪台北19日電）日系外資考量武漢肺炎疫情影響，下修電腦品牌廠華碩目標價至185元，但調升評等至持有；港系外資認為華碩消費性產品占比偏高，受疫情影響較大，調降目標價至155元，重申減碼評等。

華碩股價今天開低10元，盤中低點來到172元、跌幅約7.5%，成交量超過3700張。

日系外資發布研究報告表示，電腦品牌廠華碩去年第4季淨利約新台幣26.4億元，低於市場預期，主要因為零組件缺貨和行銷費用增加，導致營業利益率降至1.1%，較去年第3季的4.9%大幅下滑。

考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，日系外資將華碩2020年、2021年每股盈餘預估值下修9.3%、7.3%至15.23元、16.59元，目標價從193元調降至185元，但也認為華碩的風險與報酬比率正在改善，且股利政策具吸引力，股價下檔風險有限，將投資評等從「劣於大盤」升至「持有」。

港系外資認為，遠距工作和Windows 10電腦升級帶來的急單，有助維持商用個人電腦（PC）需求，反觀消費性PC品牌將面臨較大壓力；華碩PC產品約78%屬於消費性機種，在全球各大電腦品牌中面臨的風險最高，預期2020年華碩PC出貨將下滑15%，相較全球平均跌幅8%。此外，華碩智慧型手機事業受到出貨減少、需求不明確等影響，2020年仍可能虧損。

為反映產能受限及買氣不佳恐導致獲利率衰退，港系外資將華碩2020年、2021年每股盈餘預估值調降6.5%、7.1%至14.18元、15.16元，目標價自165元下調到155元，重申「減碼」投資評等。（編輯：趙蔚蘭）1090319