台股跌破8700點 面板雙虎跌停創歷史新低

（中央社記者潘智義台北19日電）武漢肺炎疫情蔓延，台股今天爆量崩跌，終場收在8681.34點，重挫537.33點，有轉單效應的面板雙虎友達、群創依然跌停，並雙創歷史新低。

法人表示，面板業在2019年第3季明顯感受供過於求壓力，面板價格殺低，也帶動股價走低，持續破底；隨後因韓國面板廠陸續關閉部分液晶面板產線，面板價格好不容易在今年第1季走揚，但又遇武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，即便台廠有轉單效應，但仍不敵整體大環境經濟下行的壓力。

友達收在跌停價新台幣6.39元、群創收在5.08元，均為歷史新低，比去年第3季面板價格一路走低之際，股價持續破底時還慘。

友達董事長彭双浪日前在產品發表暨產業前景說明會表示，雖然武漢肺炎疫情升溫，卻可能讓中國政府因為擴大補貼民生需求，反而降低對面板業的補貼，使產業競爭趨於公平理性，因此，友達把握機會，做好價值轉型。

面對疫情衝擊，群創表示，雖然各大專院校原定3月開跑的校園徵才陸續延後舉辦，群創第一時間成立「群創防疫戰略總部」啟動防疫機制，並獨家推出「2020群創線上校園徵才」，為台灣首家提供「一站式求職」Line@行動招募2.0平台，鼓勵新鮮人抓住在特殊景氣的徵才機會，不因疫情影響職涯發展，畢業即就業，領先同儕取得職場入場門票。（編輯：趙蔚蘭）1090319