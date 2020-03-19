菲律賓股市抗疫關閉 恢復交易首日一度崩跌逾24%

（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓股市因武漢肺炎疫情關閉暫停交易2天後，今天首度恢復交易，開盤沒多久基準指數即崩跌24.29%，觸發熔斷機制，一度暫停交易。

法新社報導，菲律賓是全球第一個因為武漢肺炎疫情而關閉股市的國家。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte ）下令全國五成以上的人口禁足一個月，接著關閉金融市場。

政府原本下令馬尼拉股市無限期暫停交易，不過很快就取消禁令，股市今天恢復交易，但開盤沒多久即暴跌24.29%，觸發熔斷機制，暫時交易15分鐘。

根據美國財經媒體彭博（Bloomberg News）報導，這是菲國股市有史以來最大跌幅。

菲律賓綜合股價指數最新報大跌711.95點，跌幅收斂至13.3%，來到4623.42點。

馬尼拉證券交易所總裁孟松（Ramon Monzon）說：「我們原本就預期股市會開低，尤其在暫停交易兩天後。」

孟松表示，他和國內主管機關討論推出新措施，以降低市場動盪，當中包括擴大盤中暫停交易措施。

First Grade Finance董事總經理卡斯蒂約（Astro del Castillo）告訴路透社：「疫情尚未獲得控制，菲國確診感染病例持續攀升，投資人感到不安不敢積極買進。」

菲律賓目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例累計202例，死亡病例17例。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1090319