股王大立光今年高點來跌幅逾37% 超過台股

（中央社記者韓婷婷台北19日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球，恐慌因素引動全球股災，台股也難以倖免，從今年高點至今天低點已重挫30%，股王大立光跌幅更高達37.8%，比大盤慘重。

大立光今天爆量重挫，早盤原本還力撐在紅盤之上，不料10時30分之後風雲變色，在賣壓持續摜壓下快速翻轉向下，盤中一度觸及跌停板3240元，尾盤收在3250元，下跌350元，跌幅高達9.72%，量能擴大至2287張。股價創下1年2個多月來新低。

觀察大立光從今年1月14日高點5210元下跌以來，到今天低點3240元，跌幅達37.8%，比台股加權指數從今年高點12197點至今天低點8523點達30%的跌幅還慘重，而在恐慌性殺盤下，今天量能達2287張，創下2019年6月6日2628張以來大量。

對應2019年6月6日股價為當時波段低點，低檔爆量後隨即展開一波約35%的反彈，不過當時是開低拉高走勢；今天則是開平殺低的弱勢盤，外資持股水位約在52%左右，後勢外資籌碼動向是觀察指標。

大立光5日公布2月合併營收新台幣36.73億元，雖較元月衰退11%，但仍是歷年同期最佳，年增45%。大立光當時表示，3月拉貨動能有望優於2月，但由於市場變化大，客戶是否修正訂單，仍要觀察。

大立光今天表示，目前還是維持3月拉貨動能會比2月好的看法，但市場變化快，不排除客戶會下修的可能性。（編輯：楊玫寧）1090319