危機暫除 元大S&P原油正2 ETF不需立即清算

（中央社記者韓婷婷台北19日電）元大S&P原油正2ETF因近期國際油價崩跌，近3個營業日淨值跌破新台幣2元，已達申請下市標準，不過元大投信今天公告，非常時期金管會已放寬標準，危機暫時解除，不需立即清算。

元大投信公告，近期由於武漢肺炎嚴重影響全球經濟物流，再加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯減產協議破局，原油價格大跌，以西德州原油期貨來說，2020年3月5日價格在每桶46.78美元，3月18日沙烏地阿拉伯揚言將全力增產，導致原油崩跌，西德州原油期貨單日下跌24.42%，每桶價格更來到20.37美元，短短9個交易日，大跌56.46%，使元大S&P原油正2 ETF當日淨值下跌至1.40元。

元大投信指出，最近3個營業日平均淨資產價值為1.99元（低於2元），已達主管機關原先公布指數股票型期貨信託基金應報請核准後終止信託契約並辦理清算規定。

不過，金融監督管理委員會於今天發布最新函令，將指數股票型期貨信託基金單位淨值低於一定標準應報經金管會核准後終止期貨信託契約門檻，由3個營業日修正為30個營業日。

另若因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨資產價值發生重大波動，得報金管會核准於一定期間不受上述規範限制。因此元大S&P原油正2 ETF已無需立即辦理清算，未來或有申請例外豁免機會。

元大投信也特別提醒，近期由於原油市場波動劇烈，投資人交易此基金前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，並須特別注意當大幅溢價收斂後，ETF市價快速下跌風險。（編輯：楊玫寧）1090319