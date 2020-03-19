為中小企業注資2千億 楊金龍：比台版QE更有效

（中央社記者潘姿羽台北19日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，中央銀行今天價量齊下，降息1碼、推出額度新台幣2000億元的中小企業融通機制，且總裁楊金龍強調，中小企業融通機制「比台版量化寬鬆（QE）更有效」。

中央銀行今天召開第1季理監事聯席會議，為了協助企業正常營運及考量大量資金移動影響金融穩定，將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調降0.25個百分點，調整為1.125%、1.5%及3.375%，自3月20日起實施。

此外，央行提出「量」的方案，加強銀行對中小企業辦理融資，將提供銀行轉融通資金，額度、利率分別暫訂為2000億元，以及依央行擔保放款融通利率減1個百分點，供銀行辦理中小企業貸款，貸款最高利率則暫訂為本專案融通利率加1個百分點，專案融通期限暫定為6個月。

楊金龍強調，這些是暫定方案，將定期檢討實際辦理情形，如果不夠有彈性，價、量、期間都可以滾動式檢討，隨時來調整，希望達到資金打出去到企業身上的效果；明天也會請公股行庫、民營銀行等來討論整個機制，讓中小企業融資方案發揮到最有效效果。

由於疫情對全球經濟的衝擊愈來愈大，媒體詢問，有沒有可能實行台版量化寬鬆，將超額準備提高到1000億元以上。

其實台版QE有其背景，在金融海嘯時期，當時媒體同樣關注央行會端出哪些方案穩定市場、提供流動性，央行在理監事會會後記者會提到，台灣早行採「台版的量化寬鬆」。

據央行說明，為了促進金融穩定並提振景氣，在全球金融危機期間，已7度調降重貼現率，累計降幅達2.375%；並採行堪稱「台版的量化寬鬆」，銀行超額準備最高曾接近1600億元，金融業隔夜拆款利率隨之降至0.10%左右。

如今央行針對疫情，端出的方案有別以往，楊金龍也強調，台版QE只是提供金融市場流動性，很簡單可以做到，但若錢打不到企業，效果也會打折扣；不過2000億元的專案融通方案「比台版量化寬鬆更有效」，因為能夠把資金實際注入實體經濟。

楊金龍再次說明，利率下跌也是一種寬鬆，這次做法是價量相輔相成，不只減輕中小企業財務負擔，也降低家庭部門財務負擔，讓他們在困頓時期能夠營運周轉不中斷，如此一來，就不會衝擊勞動市場。（編輯：楊凱翔）1090319