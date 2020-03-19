油價結束3天跌勢反彈 市場仍因供需失衡承壓

（中央社倫敦19日綜合外電報導）國際油價今天上漲近10%，結束連續3天跌勢。武漢肺炎疫情延燒，導致原油需求暴跌，加上俄羅斯和沙烏地阿拉伯爭取市占，使原油供應激增，油價連3天重挫，跌至近20年來低點。

全球金融市場投資人評估各國中央銀行祭出大規模刺激經濟措施所帶來的影響，提供倫敦市場布倫特原油期貨價格一些喘息空間。布倫特期油價格在不到兩週內跌去一半，昨天更重挫至每桶24.52美元，為2003年以來低點。

格林威治標準時間3月19日上午8時31分，布倫特期油上漲2.29美元或9.2%，來到每桶27.16美元。

美國市場基準商品西德州中級原油（WTI）期貨價格在前一個交易日重挫近25%，跌至18年以來低點，但今天走勢回穩，盤中上漲3.20美元或15.7%，來到每桶23.52美元。

但分析師表示，這波漲勢可能只是暫時的，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情導致原油需求下滑，加上石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國本月未能就減產達成協議，使原油供應量激增，都使國際油市供需失衡的情況惡化。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1090319