國安基金備5000億進場護盤 沒有條件期限

（中央社記者顧荃台北19日電）武漢肺炎疫情衝擊全球股市，財政部長蘇建榮今天說，國安基金管理委員會為穩定國內金融市場，提振投資信心，決定授權執行秘書動用國安基金穩定股市，至於何時進場，不會對外說明。

蘇建榮說，授權從明天開始，沒有設定截止期限；將視情況執行護盤，但國安基金「來無影，去無蹤」，何時進場不會對外說明。

蔡英文政府第1年的台股成績亮眼，2017年5月9日指數第一次觸及萬點大關後，締造史上最長的萬點行情，不過今年農歷春節過後，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情威脅全球經濟，台股16日重挫逾400點，並跌破萬點、9900點、9800點等三道關卡，今天並崩跌537.33點，收在8681.34點。

國安基金今天召開臨時委員會，由主委、行政院副院長陳其邁主持；會後行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）、財政部長蘇建榮與國安基金執秘阮清華召開記者會說明。

蘇建榮表示，考量近期國際股市動盪、武漢肺炎疫情擴散，間接影響投資信心，各國也採取嚴峻的防疫措施，減損全球經濟動能，投資恐慌心理蔓延，衝擊金融市場穩定，國際股匯市市場動盪。經國安基金管理委員會全體委員充分討論，為了穩住國內金融市場，提振投資信心，決定授權執行秘書動用國安基金，執行穩定市場的任務。

媒體追問進場護盤的原因為何。蘇建榮回應，台股在上週之前，跌幅相對國際股市平穩，但這週台股相對其他股市跌幅較深，同時歐美疫情這兩週產生比較大的變化。

蘇建榮表示，目前先取得授權，讓國安基金機動性比較高，萬一發現問題嚴重、有恐慌性賣壓時再來開會授權就來不及了，因此授權讓國安基金可以預先準備，比較有彈性。

他說，台股今天雖然跌了500多點，量依然還在，成交值有達到新台幣2700多億元，但要「超前部署」，因為國際股市變化非常大，希望獲授權後，國安基金隨時可以視情況進場穩定金融市場，維持住金融市場信心。

蘇建榮指出，國安基金可運用資金總額共新台幣5000億元，其中2000億元為國庫持有的公股股票，由財政部質押借款，過去曾動用過1200億元，最後一次動用是2015到2016年期間動用約190幾億；另外3000億元是財政部向四大基金借錢，需要歸還也要付利息，因此歷來6次進場都是動用公股。

至於進場護盤的條件，蘇建榮表示，國安基金護盤沒有設定條件，都是由專業操作，基本上會視實際情況來決定怎麼進場。

阮清華說明，國安基金目前都是委託台灣銀行操作，技術面由專業團隊操作；基本上沒有設定進場指標，沒有像媒體說跌破10年線才護盤，根據國安基金條例規定，將視市場狀況，出現不理性、無量下跌時，就會考慮維護市場穩定。（編輯：林孟汝）1090319