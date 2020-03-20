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東元去年每股賺1.65元創3年高 續攻電動車商機

最新更新：2020/03/20 08:20

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）東元去年稅後淨利新台幣32.21億元，每股稅後純益1.65元，是3年來高點。東元先前推出電動車動力系統馬達和驅動器，搶攻印度、東協和亞太市場的電動車電力系統商機。

東元去年合併營收新台幣479.09億元，較前年501.05億元減少4.38%，去年合併毛利率23.97%，較前年24.05%微減0.08個百分點，去年合併營業利益35.36億元，合併營益率7.38 %，較前年7.03%微增0.35個百分點。

東元去年稅後淨利32.21億元，較前年31.5億元微增2.27%，去年每股稅後純益1.65元，略優於前年EPS 1.59元。法人指出，東元去年獲利創3年來高點。

東元先前推出電動車動力系統馬達和驅動器，應用在乘用車和商用車，目標搶攻印度、東協和亞太市場的電動車電力系統商機。

展望今年集團營運，東元先前訂下目標，今年全產品要有8成比重屬於綠能產品，其中家電產品目標百分百全變頻綠能設計，目前家用空調產品9成屬於變頻設計。

在重電項目，東元今年持續布局智能化，開發智慧監控，持續在南亞印度布局，提高在新興市場市占率。今年重電項目有4個成長方案，其中布局中壓變頻器搭配中高壓馬達、低壓變頻器、車用電機，車用電機鎖定台灣和中國大陸商機，預估重電成長項目占今年成長目標比重1/2以上。

在東南亞和南亞布局，東元持續深耕印度工業電機和中小馬達，也會布局車用電機產品。

整體來看，今年東元集團發展審慎樂觀，業績設定超越去年，挑戰雙位數成長目標，其中家電產品市占和業績成長雙位數百分點，重電項目成長兩位數百分點。（編輯：黃國倫）1090320

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