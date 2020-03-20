大立光強攻亮燈漲停 扮演台股反彈急先鋒

（中央社記者韓婷婷台北19日電）在國安基金獲得授權進場穩定台股下，市場信心受到激勵，週四出現暴量跌停的股王大立光今天直接開高走高，早盤一度攻上漲停價3575元，扮演台股反彈急先鋒。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球，恐慌因素引動全球股災，台股股王從今年1月14日高點5210元回檔到昨天最低點3240元，跌幅高達37.8%，跌幅比台股加權指數30.12%更慘重。

國安基金昨天獲授權，最快今天就可進場護盤，市場認為台股三王可望為護盤口袋名單，由於產業、競爭力各項條件基本面相對亮眼，今天在信心面激勵下，大立光直接開高震盪衝高，強勢攻上3575元漲停價，不過賣壓也不輕，漲停無法鎖住。

大立光表示，截至目前還是維持之前看法不變，3月拉貨動能會比2月好的看法，但市場變化快，不排除客戶會下修的可能性，客戶還是有些動態調整，但還是維持3月會比2月好的看法。

大立光2019年合併營收新台幣607.45億元，年成長21.61%；合併毛利率69.05%，年增0.27個百分點；營業淨利為365.06億元，年成長23.28%；稅後盈餘282.62億元，年成長15.97%，營收、獲利均創下歷年新高，每股盈餘（EPS）達210.69元；大立光往年配息率約在35%到37%，若依此比例估算，大立光今年配息有機會創下歷年新高。（編輯：張良知）1090320