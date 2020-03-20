國泰金經濟信心調查 逾4成認疫情影響買房意願

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）國泰金控今天發布3月國民經濟信心調查結果，43.5%民眾認為武漢肺炎疫情會影響未來半年買房意願，且之中27.3%認為影響將持續半年以上；在房價部分，多數認為未來半年將為持平走勢。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球擴散，3月調查結果顯示，民眾對景氣現況與展望樂觀指數分別滑落至-57.8及-47.9，對景氣展望創93個月以來新低；對薪資上漲預期指數也從2月的0.6走低至-12.1，為77個月以來低點，大額消費意願指數也由2月的-4.8下滑至-27.1。

在房市看法部分，調查顯示，3月民眾賣房意願指數，由上月的-38降低至-46.8，隨著疫情擴散，民眾對房地產市況更趨保守；43.5%民眾認為疫情會影響未來半年買房意願，其中，高達27.3%認為影響會持續半年以上，顯示疫情會影響多數有意願買房民眾需求。

至於房價預期，3月調查結果指出，42%民眾認為未來半年居住地縣市的住宅房價將持平，價格只會在正負3%區間內波動，為最主要看法；此外，預期房價將漲逾3%的比重為30.7%，估房價將跌逾3%比重為27.3%，看漲民眾仍多於看跌。

調查指出，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值由2月的2.4%下滑至2.2%，比起2月份有81%受調查民眾認為經濟成長率可突破2%以上，3月調查剩68%還抱持同樣觀點；對今年平均通膨預期值，則由2月的0.87%走低至0.79%，反映疫情影響下民眾認為通膨將趨緩。

隨歐美股、台股前段時間連番重挫，3月調查民眾股市樂觀指數由2月的-31.3降至-41.2，風險偏好指數也從1.3下滑至-6.9，均呈現下滑。

國泰金控3月份國民經濟信心調查，於3月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬7164份有效填答問卷。（編輯：郭萍英）1090320