台股盤中逐筆交易23日上路 不必等5秒隨到隨撮合

（中央社記者潘智義台北20日電）經過一年宣導，台灣證券交易所今天宣布，台股23日起正式實施盤中全面逐筆交易，不必像舊制盤中下單，每5秒集合競價撮合一次，新制上路後，投資人盤中下單隨到隨即撮合。

證交所解釋，盤中逐筆交易下單時段為上午9時至下午1時25分，盤中逐筆交易可提供多樣化委託下單種類，由2種價格「限價」及「市價」搭配3種有效期別，當日有效（ROD）、立即成交否則取消（IOC）、全部成交否則取消（FOK）。

因此，新制盤中共有6種委託方式，分別為限價ROD、限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK。

由於個股交易有熔斷機制，即「瞬間價格穩定措施」，原則上，盤中採逐筆交易，投資人下單隨到隨即撮合，但也有例外，即個股漲、跌達3.5%時，須採取瞬間價格穩定措施，暫緩2分鐘後以「集合競價」撮合成交。

以限價立即成交否則取消為例，例如有一檔股票當時的「瞬間價格穩定措施」參考價為新台幣100元，以漲、跌3.5%計算，可成交價格上限為103.5元，下限為96.5元，理論上一旦成交價碰觸這兩種價位，都會面臨「瞬間價格穩定措施」，但因有「立即成交否則取消」的必要條件，所以仍可避開。

因此，假設有投資人採上述方式下單，新進委託採取限價105元「立即成交否則取消」的方式買進10張，結果可成交101元1張、102元2張，104元則因超出可成交範圍，不會成交，該筆剩餘未成交7張買進委託自動退單，該檔股票也不會進入瞬間價格穩定措施。

盤中逐筆交易新制有6種下單方式，遇到「瞬間價格穩定措施」都有不同結果。

除了盤中時段，證交所說明，投資人若是在上午8時30分至9時開盤前下單，仍在9時開盤的一剎那間採集合競價一次撮合，且只能採限價委託下單，以當天有效的方式進行。若是在下午1時25分至1時30分收盤前下單，也只能採限價委託下單，當天有效。

證交所表示，盤中逐筆交易新制上路，市場資訊更透明，且買賣委託種類更多元，投資人可更加靈活操作交易策略，台股將邁入新的里程。

由於台股即將實施盤中逐筆交易，證券商今天也提醒投資人，3月23日逐筆交易上路，建議3月22日晚間或3月23日開盤前提早登入電子平台做更新，讓逐筆交易的看盤下單更流暢。

證交所說，盤中逐筆交易一切準備就緒，22日做最後測試，新制23日即可上路。（編輯：楊玫寧）1090320