信邦去年每股賺7.47元 擬配5.3元現金

（中央社記者韓婷婷台北20日電）信邦電子董事會通過108年度財務報表，稅後淨利新台幣17.19億元，年增21.58%，每股盈餘（EPS）7.47元，決議每股配發現金股利5.3元，配息率約71%。

信邦電子2019年合併營收178.86億元，年成長14.32%；合併毛利率25.66%，較前一年度增加0.6個百分點；合併稅前淨利21.69億元，年成長12.97%；合併稅後淨利17.19億元，年成長21.58%；EPS為7.47元，較前一年度6.26元，增加1.21元。

信邦2019年包括營收、稅後淨利及每股淨利均繳出公司成立以來歷史高點。且已是連續10年正成長。

針對新冠狀病毒肺炎疫情的影響，信邦表示，中國農曆假期後，北京、江陰及桐城工廠開工後的產能利用率雖僅在30%至40%，因能掌握客戶端的需求，已將農曆假期的產能需求，調整至第4季淡季生產，在2月產能不足的狀態下，仍有已完成的存貨可供出貨，累計前2月合併營收28.90億元，年成長14.04%。

信邦表示，中國各工廠3月的產能已回復到正常狀態，因肺炎疫情持續並已蔓延至世界各國，斷層掃描設備及呼吸機的需求大幅增加，信邦為中國及國際醫療設備大廠的主要供應商。

另因疫情的關係，消費行為改變，推動在線消費，電子商務交易量逆勢成長，倉儲、搬運及物流等設備自動化建置的需求增加。信邦為國際知名電商設備公司的主要供營商，今年目標仍持續追求雙位數的成長。（編輯：鄭雪文）1090320