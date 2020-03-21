美股賣壓再現 道瓊重挫913點週線慘跌17%

美股道瓊指數20日重挫913點，本週慘跌逾17%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最差表現。圖為戴口罩的民眾走過紐約證券交易所。（中新社提供）

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）武漢肺炎疫情蔓延，全美多地限制民眾外出並強迫商家停業，經濟前景雪上加霜。美股道瓊指數今天重挫913點，本週慘跌逾17%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最差表現。

美股挑戰連2紅，道瓊工業指數早盤一度勁揚逾400點，但紐約州長古莫（Andrew Cuomo）跟進加州對居民下達軟性禁足令，並強迫非民生必需類商家停業後，大盤由紅翻黑。美國總統川普宣布將關閉美國與加拿大、墨西哥邊境後，美股午盤跌勢加劇。

道瓊指數終場重挫913.21點，跌幅4.55%，收在19173.98點。標準普爾500指數下跌104.47點，跌幅4.34%，收在2304.92點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫271.06點，跌幅3.79%，收在6879.52點。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創經濟引發投資人恐慌，美股上週遁入熊市，本週走勢更加淒慘。道瓊指數週線大跌17.3%，標普500指數跌幅近15%，那斯達克指數下挫12.6%，都創下全球金融海嘯爆發以來最糟單週表現。

美股3大指數都已從2月攻上的歷史高點回檔30%左右。

道瓊指數30檔成分股中，迪士尼（Disney）與3M公司表現最糟，今天跌幅都超過9%。蘋果公司（Apple）股價重挫6.4%，收在229.24美元，本週跌幅達17.5%。

晶片股表現低迷，費城半導體指數下挫3.18%。台積電美國存託憑證（ADR）翻揚1.5%，走出過去兩天大跌逾9%的陰影。

美股今天雖收黑，但武漢肺炎疫情爆發後首當其衝的相關個股暫時撥雲見日。博弈業巨擘美高梅國際度假集團（MGM Resorts International）飆漲18.3%，郵輪業翹楚嘉年華（Carnival）大漲20%，聯合航空控股（United Airlines Holdings）猛漲15.1%。

受疫情拖累，美股2月創歷史新高後，道瓊指數與標普500指數就沒有連2紅過。道瓊指數今天跌破川普2017年1月就職前收盤水準19732點。短短一個月時間，美股從歷史高點極速墜落，川普上任後道瓊指數累積的漲點就此化為烏有。

3月以來，道瓊指數已崩跌24.5%，標普500指數跌幅也接近22%。如果未來幾個交易日沒有起色，兩項指數將分別創1931年、1940年以來最糟單月表現。

為防止武漢肺炎疫情惡化，全美多地紛紛祭出強制商家關閉以免人潮聚集的措施。高盛集團（Goldman Sachs）估計，26日公布的數據將顯示全美初次申請失業救濟金衝破200萬件，達史無前例的水準。

在失業潮衝擊下，高盛預期美國第2季經濟負成長24%，遠超過1958年首季經濟萎縮10%的史上最慘表現。

美國國會正在協商總額估達1兆美元（約合新台幣30兆元）的經濟刺激方案，協助企業與民眾度過難關。聯邦準備理事會（Fed）3月也不斷出手救市，除將基準利率降至趨近於零，也重啟購債計畫，提供多項支撐融資市場的緊急貸款機制，今天將購債標的擴及市政債券。（編輯：馮昭）1090321