口罩國家隊提前交機 成員不喊累設群組搏感情

（中央社記者鍾榮峰新北市21日電）口罩國家隊提前交機，主要負責製造的廠商之一長宏機械，員工待到深夜就是要確保交機順利，加班甘之如飴不喊累。參加國家隊的工具機廠員工，從陌生到打成一片，更在社群軟體成立群組搏感情。

口罩國家隊提前交機口罩機台。2月5日口罩國家隊成軍後，在五股長宏機械與鶯歌權和機械的協助下，口罩國家隊提前在3月5日完成首批60條口罩機台的組裝製造作業。

緊接著第二批32條口罩機台產線從3月6日開始作業，其中，長宏機械負責15條，權和機械負責17條；到20日為止，長宏機械已提前完成交機，權和機械也已陸續交機13條，剩下4條也將提前交機。

這次口罩國家隊能夠提前完成任務，長宏機械以及權和機械扮演關鍵的「火種」角色。

2003年創立、從不織布製造設備白手起家的長宏機械負責人呂清林說，當公司接到任務時，他緊急與員工開會協調整合，出乎意料的是，之後大家全心投入，儘管期間沒有假期、持續加班，員工都甘之如飴。

他尤其感動，員工們從上午不到8點就來到工廠，有時回家已經凌晨12時，到交機時刻，有些員工還要待到隔日深夜2時，為了就是確保口罩機台交機順利。很多員工也積極做功課，規劃進度，確保口罩機製造的生產品質。

呂清林也很感謝家人的體諒與支持，這段期間，呂清林的太太和小孩也有來工廠協助幫忙，他說，家人們都與有榮焉，可以參加這次口罩國家隊的任務。

口罩國家隊提前交機，呂清林說，完成了不可能的任務，現在心情可以暫時放輕鬆了，未來也要協助生產口罩的廠商，達成量產目標。

這次許多工具機公會會員積極參與口罩國家隊，其中台灣瀧澤科技製造一部副理徐浩東在長宏機械現場見證了最後一台口罩機台交機。

徐浩東說，能參加口罩國家隊非常有意義，也很感謝口罩機廠商信任，儘管大家一開始都不認識，對彼此的專業陌生，可是廠商業者畢竟都是做設備機械出身，「師父帶徒弟」，很快就能進入狀況上手。

讓他印象深刻的是，不同廠商兢兢業業，盡力盡心完成作業，每天包括週末幾乎都在加班，大家都不喊累。他不諱言說，初期總是有磨合的過程，但是大家敞開心胸，互相交流，彼此合作很愉快。

這段期間徐浩東觀察到，原本彼此陌生的員工們，中午時候從怯生生地要他喊才敢去吃便當，後來大家熟悉了，一起吃便當就聊彼此公司的八卦和生態，入夜不用喊加班，大家就會自動留下來

徐浩東說，現在大家已經打成一片，也在社群軟體上成立群組，大家都說自己是口罩國家隊，「有種當兵時同梯的感覺」。

他也非常感謝家人在這段期間的諒解與支持，徐浩東說，一開始並沒有跟太太說清楚參加口罩國家隊，每天加班到很晚，週末也沒休息陪家人，太太起初有些不諒解，後來太太看到新聞，有天晚上跟他說，「這是做好事有好報」，他覺得很感動。

徐浩東說，後來小孩知道他在參加口罩國家隊，說「爸爸我在電視上看到你」，小孩也覺得很光榮。

他笑著講到，就讀國小的小孩在學校跟老師講，「我爸爸是做口罩的」，小孩少講了一個「機」字，害得老師開玩笑說能不能多分一點口罩，他只好在聯絡簿上寫清楚自己是從事口罩機生產工作。

他說，口罩國家隊只是盡自己的一份力，第一線的醫療和防疫工作人員有更多的千頭萬緒和辛苦承擔，值得民眾更多的敬意。（編輯：張均懋）1090321

口罩國家隊提前交機，由專業技師試運轉後確認生產品質，才算圓滿完成任務。中央社記者林俊耀攝 109年3月21日