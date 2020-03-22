美股跌台股添憂 觀盤關鍵投信點名疫情油價

（中央社記者江明晏台北22日電）台股歷經重挫後，20日反彈，但美股週五再度下跌，為台股明天開盤添憂，投信指出，疫情發展與油價變化仍是短期股市關鍵，而近兩週台股重挫，湧現融資斷頭潮則有利資金籌碼面。

全球疫情擴散，台股歷經兩週急速重挫後，20日國安基金啟動進場機制奏效，收盤大漲552.75點，創史上第2大單日漲點紀錄，收復9000點關卡，也為過去的股市，回復一些正面能量，但外資仍賣超新台幣219.06億元。

美股週五道瓊工業指數早盤一度勁揚逾400點，但美國總統川普宣布將關閉美國與加拿大、墨西哥邊境後，美股午盤跌勢加劇，道瓊指數終場重挫913.21點，跌幅4.55%，收在19173.98點。標準普爾500指數下跌104.47點，跌幅4.34%，收在2304.92點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫271.06點，跌幅3.79%，收在6879.52點。

觀察美股走勢，道瓊指數週線大跌17.3%，標普500指數跌幅近15%，那斯達克指數下挫12.6%，都創下全球金融海嘯爆發以來最糟單週表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來，全球肺炎疫情發展仍是短期影響股市的關鍵事件，首先是中國第1季GDP受到許多省份封城以及延後開工的負面影響，再來是近期歐美疫情升溫，各國紛紛採取相關強硬政策，短期對於經濟造成負面影響將難以避免。

另一大影響全球總體經濟表現的關鍵，則是油價的變化。廖哲宏表示，受到需求減緩，以及供給端不願調整而出現歧見與紛爭，致使油價出現較大波動。而此波油價大幅震盪對市場帶來的影響，則是總體經濟上另一項需觀察的重要指標。

不過，在資金面，短線上似出現正向跡象。廖哲宏表示，外資今年來大幅賣超台股，然而外資最近一周在期貨上似逐漸透露正向跡象，截止3月19日，外資期貨未平倉口數重新來到5萬口以上，是今年來新高。另一方面，在融資餘額變化上，也有利籌碼面的穩定。

根據證交所統計，受到近兩周台股重挫，融資出現斷頭潮，3月19日大盤融資餘額降至929億元，為近10年來新低；但另一方面，伴隨融資大幅縮減，市場也正向看待資金籌碼。此外，融資斷頭造成許多股票短期股價重挫，中長期價值也浮現。

在政策方面，廖哲宏表示，由於全球各國政府紛紛降息跟採取寬鬆政策救市，也讓現階段市場的資金更加充沛，未來一旦疫情緩和，隨著市場恢復信心，預期對於股市的挹注將趨於正面。

回到基本面，廖哲宏表示，由於這波歐美疫情升溫來得又快又急，加大市場對於終端需求的擔憂，對於產業前景和獲利預估影響仍待觀察。若從農曆年以來迄今來看，供應鏈受到中國延後開工的影響，目前整體科技供應鏈步調上，仍以恢復生產為首要目標。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，疫情不確定性升高，歐美各國開始限制聚會及公共空間，甚至是封城和加強邊境控管，須再進一步觀察14天後約3月底左右，全球新增確診人數是否下降。

張亞瑋表示，各國政府祭出貨幣政策及財政刺激政策，旨在提供市場流動性及試圖穩定消費，但此次與2008年金融海嘯不同，提供流動性只能治標，根本問題在於疫情尚未得到控制前，提供流動性並無法有效停止市場恐慌。

張亞瑋分析，短期台股加權指數已下跌超過20%，個股的跌幅則30%至40%不等，市場已多半反映了1季甚至2季度的需求不振，基本面看似有因恐慌因素超跌，但大量的ETF和程式交易進一步加重了下跌的力道，這些都是2008年時還未盛行的被動式資金。（編輯：楊凱翔）1090322