CPTPP傳納台灣為新成員 政院：8月是重要觀察指標

（中央社記者劉姵呈台北22日電）日媒報導，日本有意擴大「跨太平洋夥伴」計畫，並可望納入台灣。行政院政務委員鄧振中今天表示，對台灣來說是好消息，8月CPTPP將在墨西哥召開部長級會議，屆時議程是否啟動新會員加入談判，將是重要觀察指標；未來仍會繼續與會員國間的遊說工作。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，泰國是許多日本汽車製造商的重要生產中心，將是日本首個試圖納入的國家；而台灣、印尼及菲律賓也被視為新納入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的潛在國家。

鄧振中表示，「儘管目前還在努力中，但這對台灣來說是好消息」，過去台灣與日本之間有很多企業往來與長久的投資關係，台灣也早已表達有興趣加入CPTPP，並準備就緒。

他指出，為了參與CPTPP，台灣過去做了不少努力，包括去年修正海關進口稅則部分稅則，調降涉及日本山藥、清酒等15項農漁產品及加工食品關稅，期盼創造有利參與區域經濟整合的機會，日本政府早先也表達支持台灣參加。

鄧振中說，CPTPP各會員國會原訂8月在墨西哥召開部長級會議，屆時議程是否啟動新會員加入談判，將是重要觀察指標。儘管現在受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，還不一定會照計畫走，但日本扮演關鍵領導角色不變，台灣還是會繼續原本就在進行的遊說工作，持續朝此方向努力。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳也認為，從經濟的角度來看，台灣因為有台商，具備強大的經貿能力，加入CPTPP對組織本身有「加分」的效果。

他認為，從現在的情勢看來，大家都擔心全球化會分崩離析，區域整合的機制將面臨威脅，且美中貿易戰、武漢肺炎疫情等衝擊，中國經濟面臨衰退風險，若台灣能加入CPTPP，可望協助各會員國有進一步擴大動能。

CPTPP於2018年3月8日在智利完成協定簽署，當年12月30日生效，依照2019年1月18日在東京舉行的CPTPP第一次部長級執行委員會，CPTPP新成員的加入仍以共識決定，有意申請經濟體須向存放國提交正式入會申請，並建議事先與各成員國進行非正式互動，爭取各國支持。

CPTPP成員國GDP高達10.2兆美元，占全球GDP之13.6%，而台灣和這些國家的貿易額，占台灣對外貿易總額的25.25%。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1090322