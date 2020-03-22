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盤中逐筆交易將上路 券商提醒搶短留意價格落差

最新更新：2020/03/22 22:03
台股23日起正式實施盤中全面逐筆交易，不必像舊制盤中下單，每5秒集合競價撮合一次，新制上路後，投資人盤中下單隨到隨即撮合。（中央社檔案照片）
台股23日起正式實施盤中全面逐筆交易，不必像舊制盤中下單，每5秒集合競價撮合一次，新制上路後，投資人盤中下單隨到隨即撮合。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北22日電）盤中逐筆交易新制明天上路，多家券商加班模擬測試，盼順利接軌，券商表示，新制價格跳動頻繁，對於搶短投資者影響較大，如果未改委託方式，成交價格恐與預期價格有落差。

台股23日起正式實施盤中全面逐筆交易，不必像舊制盤中下單，每5秒集合競價撮合一次，新制上路後，投資人盤中下單隨到隨即撮合。證交所表示，盤中逐筆交易新制上路，市場資訊更透明，且買賣委託種類更多元，投資人可更加靈活操作交易策略，台股將邁入新的里程。

證交所解釋，盤中逐筆交易下單時段為上午9時至下午1時25分，盤中逐筆交易可提供多樣化委託下單種類，由2種價格「限價」及「市價」搭配3種有效期別，當日有效（ROD）、立即成交否則取消（IOC）、全部成交否則取消（FOK）。

因此，新制盤中共有6種委託方式，分別為限價ROD、限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK。

由於個股交易有熔斷機制，即「瞬間價格穩定措施」，原則上，盤中採逐筆交易，投資人下單隨到隨即撮合，但也有例外，即個股漲、跌達3.5%時，須採取瞬間價格穩定措施，暫緩2分鐘後以「集合競價」撮合成交。

證券營業員表示，多家券商先前都派員模擬測試，今天更全員加班熟悉，盼順利接軌明天新制，儘管心情緊張，但他認為逐筆交易多了市價單，對短線交易投資人多一個下單方式，且因為交易資訊透明，對不管成交量大或量小的股票都有價格穩定措施，防止價格波動劇烈，提供投資人保護。

新制明天實施後，他預估，以中長線為主的投資人以原有方式委託下單即可，但對於習慣搶短價格波動的投資人來說影響較大，主要是新制價格跳動頻繁，如果以過往的委託方式進行，成交價格可能與預期價格有所差異，因此建議可在逐筆交易擬真平台，多熟悉新增委託種類的應用，也可更新看盤下單軟體，更新操作頁面。（編輯：楊凱翔）1090322

台股23日起正式實施盤中全面逐筆交易，不必像舊制盤中下單，每5秒集合競價撮合一次，新制上路後，投資人盤中下單隨到隨即撮合。（圖取自台灣證交所網頁www.twse.com.tw）
台股23日起正式實施盤中全面逐筆交易，不必像舊制盤中下單，每5秒集合競價撮合一次，新制上路後，投資人盤中下單隨到隨即撮合。（圖取自台灣證交所網頁www.twse.com.tw）
台股23日起正式實施盤中全面逐筆交易，證交所表示，盤中逐筆交易新制上路，市場資訊更透明，且買賣委託種類更多元，投資人可更加靈活操作交易策略，台股將邁入新的里程。（圖取自台灣證交所網頁www.twse.com.tw）
台股23日起正式實施盤中全面逐筆交易，證交所表示，盤中逐筆交易新制上路，市場資訊更透明，且買賣委託種類更多元，投資人可更加靈活操作交易策略，台股將邁入新的里程。（圖取自台灣證交所網頁www.twse.com.tw）
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