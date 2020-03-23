研議水電費減免 經濟部本週找台水台電專案報告

（中央社記者吳柏緯台北23日電）武漢肺炎疫情對企業造成衝擊，經濟部研議水電費減免措施，助企業度過難關。經濟部長沈榮津表示，本週將聽取台水、台電專案報告，經濟部會進一步討論補助範圍、額度與對象。

沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的紓困、振興與加速投資措施等議題，報告並備詢。

武漢肺炎疫情全球蔓延，對產業造成營收衝擊。沈榮津會前接受媒體聯訪時指出，為了減輕企業受到的影響，經濟部已請台灣電力公司、台灣自來水公司研議水電費折減紓困方案，並在本週請台電與台水進行專案報告。

沈榮津強調，待聽完報告後，經濟部將會進一步對於適用範圍、額度與對象等事項研議並向外界說明。

民進黨籍立委陳亭妃質詢時指出，提升口罩的產能、確保衛生紙與泡麵供貨穩定等事項，經濟部劍及履及，因此希望在水電減免的政策也能加速進行。

沈榮津答詢時承諾，會盡快處理。

雖然沈榮津並未鬆口，不過據了解，原則上適用對象仍會針對銀行認定營收受衝擊的企業，也就是，任連續2個月，平均營業額較去年12月以前6個月或前1年同期平均營業額減少達15%的企業，給予水電費打折優惠。

過去台電曾經提供電費優惠的對象包括地震受災戶，以及2008年受到國際金融海嘯衝擊，針對製造業電力用電戶實施「暫停計收供電設備維持費」優惠措施，針對用戶依規定申辦暫停部分用電契約容量後，再申請恢復用電時，台電免除計收「供電設備維持費」，以減輕用戶電費負擔。（編輯：林興盟）1090323