台股盤中跌幅收斂 法人：後市看美股

（中央社記者潘羿菁台北23日電）美國期指一度熔斷信心潰堤，台股早盤重挫483點，隨後買盤逐步承接跌幅收斂，不過一開盤即失守9000點大關與十年線，國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，美股不止穩，台股無法倖免震盪下跌風險。

截至10時15分，加權指數暫報8915.21點，下跌318.88點，跌幅3.45%，成交量新台幣644.61億元。

美股上週五重挫逾900點，加上美國共和黨推出的振興經濟方案遭到民主黨議員否決，帶動美國期指開盤再度觸及熔斷，亞股信心難建立，韓國股市開低走低，台股集中市場8大類股中，僅造紙指數上揚，其餘全數翻黑。

堪稱是國家護盤指標的台積電、大立光與台塑等今天表現失靈，面臨沈重賣壓，台積電早盤下跌逾10元，跌幅落在4至5%間；大立光則是下跌約100元，盤中最低觸及3350元；至於傳產的台塑同樣慘綠，儘管並未觸及上週四的波段新低價位64.8元，不過早盤跌幅逾2%。

不過也有公司自救，例如聯發科預計砸下新台幣71億元買回1.59萬張庫藏股，成為今天檯面逆勢上漲個股，順利站回300元股價，漲幅逾2%，連2日收紅K棒。

高價股的緯穎開低走高，股價拉回平盤之上，暫時來到614元。

造紙類股上漲家數多，包括永豐餘、華紙與正隆等均走揚，漲幅逾3%。

蔡明翰指出，台灣截至目前防疫工作算成功，加上政府祭出禁空令，讓台股下跌有買盤支撐，預期台股短期內會在9000點左右震盪整理，形成下跌有撐、上漲有壓的格局，現階段台股要逆勢上漲，還是要觀察美股走勢。（編輯：趙蔚蘭）1090323