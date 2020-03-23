台北國際智慧機械暨智慧製造展 延到9月展出

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）受武漢肺炎疫情影響，台北國際智慧機械暨智慧製造展（iMTduo），延期到9月9日至12日展出，預計與其他兩展同期展出，共計使用3300個攤位。

由於武漢肺炎疫情影響，由外貿協會及機械公會共同主辦的台北國際智慧機械暨智慧製造展，延期到9月9日至12日在台北南港展覽館2館，與台北國際塑橡膠工業展及台北國際製鞋機械展同期展出。

三大機械展將使用南港1、2館規模預計達3300個攤位，綜合展示機械業在智慧製造、塑橡膠與製鞋三大領域的先進機械設備。

今年台北國際智慧機械暨智慧製造展，主軸聚焦智慧製造及趨勢，展區規劃金屬加工與自動化設備、智慧設備與製造、精密零組件、感測器與量測設備等，呈現智慧製造供應鏈所需的產品與解決方案。

台北國際塑橡膠工業展以工業4.0、智慧製造及循環經濟為主題，展出內容包含塑橡膠機械加工設備、射出成型機、中空成型機、印刷機械、包裝機械、模具、零配件和塑橡膠原料及製品等。

台北國際製鞋機械展將展出高效率自動化製鞋機械設備，並新增鞋材配件展項，提供多元化採購選擇。（編輯：趙蔚蘭）1090329