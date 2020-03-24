美股再挫582點 台股仍待市場氣氛好轉

（中央社記者韓婷婷台北24日電）美聯準會雖宣布將無上限購債，振興方案在國會卡關仍令投資人忐忑。美股道瓊指數再跌582點，創3年多新低，台股雖連續2個交易日未再破底，但要出現明顯反彈，仍待市場氣氛好轉。

美國聯邦準備理事會（Fed）持續祭出救市措施，對抗疫情延燒造成的恐慌及經濟衝擊，振興方案在國會卡關仍令投資人忐忑，僅費城半導體逆勢勁揚，上漲43.58點、漲幅3.36%、收在1342.12點。

道瓊工業指數終場重挫582.05點，跌幅3.04%，收在18591.93點，創2016年11月以來新低。標準普爾500指數下跌67.52點，跌幅2.93%，收在2237.4點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫18.85點，跌幅0.27%，收在6860.67點。

分析師指出，雖然美股又重挫破底，但個股走勢開始分歧，亞馬遜、特斯拉持續反彈，波音及達美航空也見到反彈；與台股連動性高的費城半導體指數逆勢走揚，且包括英特爾（Intel）、美光、應用材料等重量級個股都有不小漲勢，台積電ADR也收漲1.64%，顯示美股自今年高點以來、跌幅超過3成之後，有資金逢低承接超跌個股。

分析師認為，國際股市震盪未有停歇跡象，台股雖有國安基金宣布進場護盤，但也難擋源源不絕賣壓，尤其是外資還有天天百億元的賣超，外資在台指期雖天天增加多單部位，但是否僅因為逆價差過大，從中賺取價差的投機性買盤仍有待觀察。

歐股雖盤中一度跌幅急縮，但在美股開盤後重回跌勢，倫敦FTSE 100指數大跌196.89點或3.79%，以4993.89點作收。法蘭克福DAX 30指數重挫187.80點或2.10%，收在8741.15點。巴黎CAC 40指數跌134.49點或3.32%，收3914.31點。（編輯：黃國倫）1090324