疫情影響需求 外資下修台股目標至8500點

（中央社記者吳家豪台北24日電）美系外資表示，武漢肺炎疫情恐導致全球需求萎縮，加上中國供應鏈受阻可能影響台灣企業出口，調降台股企業今年獲利預估成長率至8.3%，並將台股指數今年目標下修至8500點。

美系外資發布台股策略報告指出，台股加權指數今年以來至3月23日止下跌約27%，與亞洲股市平均跌幅29%相近，但市場分析師僅下調企業獲利預估值約10%，代表後續仍有調降風險。

美系外資進一步分析，台灣出口約40%輸往中國，中國今年第1季產能受阻，可能對台灣企業造成明顯影響。隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）趨於穩定，中國供應鏈產能逐漸恢復正常，但疫情擴散全球造成的需求放緩問題也正在浮現，將2020年全球經濟成長率下調1.2個百分點至1.3%。

雖然美系外資維持2020年台灣經濟成長率預估值2.4%不變，但如果疫情無法盡快控制，仍有下修風險，因此將2020年台股企業獲利預估成長率從16.3%調降至8.3%，同時將2020年台股加權指數目標從12000點下修至8500點，看好半導體、資料中心、伺服器、內需概念股。（編輯：張均懋）1090324