國營事業去年全數獲利 台電虧轉盈達180億元

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）經濟部所屬國營事業年報出爐，中油、台糖與台水去年全數繳出漂亮成績單，又以中油稅前盈餘達新台幣352億元最佳；台電則在電價平穩準備挹注後，由虧轉盈，稅前盈餘達180億元。

國營事業油、電、糖、水公布去年年報，其中以中油表現最為亮眼，中油去年大賺352億元，中油說明，去年上半年國際原油價格上漲，調升產品售價及延後反映中油成本，致毛利提升。

台電配合政府推動「增氣減煤」，增加天然氣發電占比，氣、煤兩者呈現黃金交叉，且全年未調整電價，去年稅前虧損147億元。不過，電價費率審議會日前決議，從電價穩定準備提撥台電合理利潤約3%，在電價穩定準備挹注後，台電轉虧為盈，去年稅前盈餘為180億元。

台糖去年稅前盈餘32.79億元，台糖說明，主要有土地活化、出租增加，處分土地利益及營建毛利增加等因素；另外，台糖去年將旗下量販店轉手家樂福，終結台糖量販事業部連年虧損窘境。

台水去年稅前盈餘達1.91億元，台水說明，由於湖山淨水廠、板二計畫等工程陸續完工，致折舊費用大增，不過，台水去年下半年起積極開源節流，同時改善無自來水地區問題，新裝用戶增加，用水大戶收入也增加，挹注收入成長。（編輯：張均懋）1090324