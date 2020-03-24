亞股全面反彈 台股大漲395點站回9200點

（中央社記者韓婷婷台北24日電）全球聯合救市，亞股全面大舉反彈，台股也不落人後，權值股點火帶動加權股價指數開高走高，盤中一度大漲525點，終場站回5日線9061點、10年線9107點，也回到多方版圖之中。

加權股價指數終場上漲395.59點、漲幅4.45%、收在9285.62點、成交值新台幣1533.88億元。

美股昨天雖破底，但與台股連動性高的費城半導體指數卻逆勢大漲3.36%，今天由台股三王台積電、大立光及鴻海領漲電金權值股百花齊放，蘋概股也在限購令解除後來勁，包括玉晶光、茂林、緯創均強勢亮燈漲停。

分析師表示，台股自高點以來跌幅已達3成，加上融資大減，餘額至千億元以下，短線來自於籌碼鬆動、多殺多的壓力已有減緩之勢，不過國際股市受到疫情發展波動仍相當劇烈，台股受到國際股市影響程度大，10年線位置仍是多方需要力守的關鍵支撐。

分析師指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍是現在進行式，尤其是歐美國家頻頻祭出封鎖邊境的措施，恐重擊消費信心的回復，市場也相當擔心全球經濟成長恐陷停滯，甚至出現負成長的慘況，台股短線跌幅雖有滿足的跡象，但市場信心尚未恢復，資金多以短進短出為主，長線底部訊號是否浮現仍待觀察。

統一投信則認為，這波股市急跌跟金融海嘯的發生原因不同，並非資產泡沫，這次金融市場震盪主要是疫情引發，但這是可以被解決的問題，目前各國皆傾注資源與人力加速研發疫苗及治療藥物，短期企業營運及獲利會受影響，但疫情會過去，預期未來經濟走勢可望呈現「U」型回升，很多有競爭力的好公司股價已跌至誘人的甜蜜價，可伺機分批布局。（編輯：黃國倫）1090324