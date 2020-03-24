夏普開始生產口罩 估3月下旬發貨

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海集團轉投資的日本夏普（Sharp）今天公告，開始在三重縣多氣郡多氣町工廠生產口罩，初期日產能15萬片，預計3月下旬開始發貨，未來目標日產能50萬片。

夏普在官網公告，今天起開始在三重縣多氣郡多氣町的工廠生產口罩。

夏普指出，公司因應日本政府的要求，2月28日決定生產口罩，之後在短期時間內進行準備，今天開始生產，將盡全力為日本國內口罩的穩定供應做出貢獻。

根據公告，夏普生產的是不織布口罩，生產地點在夏普三重工廠，初期日產量約15萬片，未來目標日產能到50萬片。

在銷售地點部分，夏普指出，初期盡可能向需要的地方提供口罩，目前正與政府協調中，會優先配合日本政府徵收。在銷售日期，夏普預定3月下旬開始發貨。

鴻海集團早已布局生產口罩，中國深圳當地媒體3月上旬報導，鴻海集團深圳龍華廠區2月5日導入口罩生產線，當時園區生產基地已導入5條一次性醫用口罩生產線及一條N95醫用口罩生產線，產品已獲品質認證。

報導指出，3月初產能已達到每日27萬片，從2月上旬到3月1日為止，口罩累計交貨數量達400萬片。（編輯：林興盟）1090324