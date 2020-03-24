熊市說法從哪來 央行開課傳授股市動物學

（中央社記者潘姿羽台北24日電）不管有沒有投資經驗，多數人對於牛市、熊市的說法並不陌生，不過進一步問及由來，就鮮為人知了；中央銀行今天特別開課說明「股市動物學」，有趣的是，除了常聽到的牛、熊，竟然連猴子都來湊一腳。

受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大等利空因素衝擊，美國股市僅僅4週便已暴跌30%，市場分析師普遍認為，美股長達11年的牛市（bull market）正式結束，同時可能成為在最短時間即步入熊市（bear market）的難堪紀錄。

央行今天順應時事，於臉書粉絲團發文說明「牛市」、「熊市」的稱謂由來。牛市指的是金融資產價格持續上漲的時期，伴隨著投資人較樂觀的看法，熊市則指金融資產價格持續下跌的時期，此時市場將籠罩著悲觀情緒；以股市為例，通常股價如自近期低點漲幅逾20%，即進入牛市；若自近期高點下跌逾20%，即進入熊市。

央行表示，牛市、熊市的由來，眾說紛紜，不可考。最常見的說法是，人們根據動物攻擊對手的方式，來描述市場，公牛用牛角將對手往上頂，所以代表多頭市場，熊會用熊掌向下拍擊對手，所以代表空頭市場。

還有一種說法是中古世紀時，英國盛行一種狗群追逐野生動物的野蠻遊戲，到了16至17世紀時期，動物對決的主角變成公牛與熊，牠們兩者便被視為死對頭，進而衍生出牛市、熊市。

央行表示，其他的說法還包括倫敦證券交易所初成立時，設有布告板（bulletin），當行情熱絡時，布告板上會寫滿不同股票的報價訊息（bull）；當市場交易低迷時，布告板上將空無一物（bare），與熊（bear）的英文發音相近。

另外，股價上漲時市場熱絡，投資人與證券經紀人擠在狹小的證券交易所中，如同傳統牛市集的牛群般壯觀，故被稱為牛市；至於熊市時，市場將如同熊一般，進入一段冬眠期。

央行也說，近期金融市場天天上沖下洗，反覆的大幅震盪，就好像猴子上竄下跳，投資人也亂了方寸，因此有市場分析師戲稱美股刻正處於猴市（monkey market）；如此一來，美國聯準會猴急出手，也就不令人意外了。（編輯：楊凱翔）1090324