聯準會祭出無上限QE 亞幣反彈新台幣升8.9分

（中央社記者潘姿羽台北24日電）美國聯準會「梭哈」祭出無上限量化寬鬆（QE），美元指數應聲走弱，今天亞洲股匯市全面反彈，新台幣兌美元今天收盤收30.316元，升8.9分，但因不確定性仍高，台北及元太外匯市場總成交金額僅16.96億美元。

武漢肺炎疫情對全球經濟的威脅與日俱增，各國政府均大動作救市，美國聯準會兩度緊急降息後，宣布無上限QE；儘管美股不太買單，今天亞洲股匯市普遍反彈，台股也大漲395.59點，終場收在9285.62點，站回9200關卡。

值得一提的是，外資終止連續12個交易日大砍台股，今天轉為買超52億元，儘管後續動向待觀察，外資終止「連12賣」仍讓市場稍微鬆了口氣；外匯交易員也說，至少新台幣貶值壓力沒有繼續增加。

外匯交易員指出，外資今天在匯市有買有賣，力道差不多，今天升值主要反映聯準會無上限QE，美元走弱，亞幣隨之反彈，出口商月底拋匯需求又再推一把。

新台幣兌美元今天開盤價為30.40元，最高30.25元、最低30.405元；外匯交易員表示，今天新台幣走升，主要是隨著國際情勢連動，但疫情帶來的不確定性仍大，短線走勢易貶難升。（編輯：林孟汝）1090324