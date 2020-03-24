外資12連賣首回頭 買超首選台積電

（中央社記者韓婷婷台北24日電）權值股回神領軍下，台股今天量縮強彈395.59點，收復10年線9107點。外資在連續賣超12個交易日後首度轉賣為買，其中台積電成為回補首選，買超17391張，躍居今天買超第1名。

今天外資及陸資買超新台幣52.58億元，為連續12個交易日賣超後首度轉賣為買；投信買超1.16億元，自營商賣超21.39億元，三大法人合計買超新台幣32.35億元。

根據台灣證券交易所統計，今天外資買超前十大個股為，台積電（2330）、旺宏（2337）、元大滬深300正2（00637L）、富邦VIX（00677U）、中華電（2412）、元大台灣50反1（00632R）、台新金（2887）、仁寶（2324）、元大金（2885）、上海商銀（5876）。

其中台積電在外資狂砍13天後，首度轉為買超，買超張數為17391張，躍居今天買超第1名。過去13個交易日外資總計賣超台積電38萬8659張，持股比重降至75.49%。

法人表示，觀察外資買超前10大個股中，除了回補極具指標的龍頭權值股台積電外，今天大跌逾3成的富邦VIX及元大台灣50反1也在10大買超名單之列，顯然外資對金融市場的波動仍相當警戒，初步以跌深反彈視之，預計台股會先在10年線附近反覆打底，V型翻轉機率不高。（編輯：林孟汝）1090324