更多編輯台推薦新聞：
特派現場／全球數億人禁足防疫 各大城市寂寥畫面極似電影
國際

特派現場／全球數億人禁足防疫 各大城市寂寥畫面極似電影

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診
國際

印尼亞運選手村改裝醫院啟用 武漢肺炎疑似病患急求診

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出
國際

英國要求海外旅人立即返國 除買生活必需品不得外出

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
淡海輕軌藍海線傾向不開進淡水老街 最快110年動工
首頁 / 證券

外資12連賣首回頭 買超首選台積電

最新更新：2020/03/24 18:37

（中央社記者韓婷婷台北24日電）權值股回神領軍下，台股今天量縮強彈395.59點，收復10年線9107點。外資在連續賣超12個交易日後首度轉賣為買，其中台積電成為回補首選，買超17391張，躍居今天買超第1名。

今天外資及陸資買超新台幣52.58億元，為連續12個交易日賣超後首度轉賣為買；投信買超1.16億元，自營商賣超21.39億元，三大法人合計買超新台幣32.35億元。

根據台灣證券交易所統計，今天外資買超前十大個股為，台積電（2330）、旺宏（2337）、元大滬深300正2（00637L）、富邦VIX（00677U）、中華電（2412）、元大台灣50反1（00632R）、台新金（2887）、仁寶（2324）、元大金（2885）、上海商銀（5876）。

其中台積電在外資狂砍13天後，首度轉為買超，買超張數為17391張，躍居今天買超第1名。過去13個交易日外資總計賣超台積電38萬8659張，持股比重降至75.49%。

法人表示，觀察外資買超前10大個股中，除了回補極具指標的龍頭權值股台積電外，今天大跌逾3成的富邦VIX及元大台灣50反1也在10大買超名單之列，顯然外資對金融市場的波動仍相當警戒，初步以跌深反彈視之，預計台股會先在10年線附近反覆打底，V型翻轉機率不高。（編輯：林孟汝）1090324

延伸閱讀
外資大賣333億史上第8大 今年以來賣超逾4122億台股連2紅 外資連8賣後轉買63.05億獲利了結賣壓 外資上週賣超台股2.7億美元

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報