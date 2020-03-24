聯準會大開印鈔機 亞股勁揚日韓股飆破7%

（中央社香港24日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）昨天宣布空前的無限量購債刺激措施，亞洲股市今天幾乎全面翻揚，其中日本和紐西蘭股市大漲超過7%，韓國股市更飆漲逾8%。

全球不少國家雖仍因武漢肺炎疫情而正進行封城或封國，但投資人對聯準會祭出的措施大大讚賞。美國央行基本上承諾印鈔，這是聯準會自10多年前全球金融危機以來從未採取的行動。

聯準會原已將美國基準利率調降至歷史最低點，昨天加碼宣布將無限量收購債券，並將直接放貸給全美受疫情嚴重衝擊的中小企業。

聯準會釋出的利多昨天未能激勵美股投資人，華爾街3大指數全面收低。但亞洲股市今天應聲普遍勁揚。

金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）形容聯準會的措施是「金融市場史上最重大貨幣實驗」。萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）也說，這些行動將扭轉情勢。

日本市場今天還受到日本銀行（BOJ）決定也展開大規模購債計畫激勵，東京股市收盤大漲7.1%。

首爾股市今天收高8.6%，威靈頓股市收漲7.2%，新加坡股市收高5.8%，香港、雪梨和台北股市收盤漲幅都超過4%。

上海、孟買和吉隆坡股市今天全數收高逾2%，曼谷和馬尼拉股市也雙雙收紅。但雅加達股市逆勢收黑。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1090324