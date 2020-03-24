首批3宗光電土地全標脫 20年售電收入達4.36億

（中央社記者劉姵呈台北24日電）財政部國產署今天表示，今年首批公告標租國有非公用土地設置太陽光電設備，3宗土地分別位於台中市大安區、高雄市鳳山區及嘉義縣布袋鎮，已全數標脫，20年售電收入達新台幣4.36億。

財政部國產署今天宣布，今年首批標租國有非公用土地設置太陽光電，原本有4宗標的，但雲林縣古坑鄉標的，因該地涉及占用問題，3月13日已公告停標，其餘3宗則全數順利標脫。

官員表示，3宗面積合計約3.8公頃，其中，以高雄、嘉義面積較大，各達1.28公頃，台中面積也達1.24公頃。

官員指出，台中市大安區共有2標封參與投標，由匯僑公司得標，保證金為124.3萬元，投標設備裝置容量為1505.28峰瓩，回饋金比率6%，預估每年售電情形約753萬元。

另外，高雄市鳳山區建軍段也有2標封參與投標、嘉義縣布袋鎮布鹽段更吸引6標封投標，2宗都由兆明升公司得標，2宗標的保證金都為128萬元，投標設備裝置容量則分別為1445、1413峰瓩，回饋金比率各為19.5%、23.1%，預估每年分別可售電約722、706萬元。

官員表示，3案標脫後，自租日起的1年半內要完成設置，租期為20年，合計3宗土地標案20年售電收入共達4.36億元。

另方面，國產署也指出，第二批將續推4宗標的，包括新竹縣湖口鄉、苗栗縣竹南鎮與2宗位於嘉義縣大林鎮，面積合計達7.23公頃。

其中，嘉義縣2宗皆達2公頃以上，預計4月24日公告招標、5月26日開標；另停標的雲林縣古坑鄉標的，官員說，後續會視占用問題處理進度，再決定是否重新列標。（編輯：鄭雪文）1090324