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台股盤中逐筆交易第2天 當沖量大減

最新更新：2020/03/24 22:12

（中央社記者潘智義台北24日電）台股自3月23日實施盤中逐筆交易，今天邁入第2天，台股成交量依然僅新台幣1500多億元，證交所統計，當沖成交張數、金額較昨天減少逾1成，較新制實施前最後交易日減逾3成。

加權指數今天大漲395.59點，收在9285.62點，成交值新台幣1533.88億元。

台股舊制盤中採集合競價，每5秒鍾撮合一次，但新制盤中逐筆交易即盤中逐筆撮合，投資人下單隨到隨即撮合，交易速度明顯加快。

證交所統計，今天台股當沖成交107萬2974張，較昨天減少約10.92%，當沖成交股數占總成交股數比重從22.16%降至18.87%，減少3.29個百分點。

今天當沖交易總買進成交金額393億2364萬1330元，較昨天減少11.4%，當沖交易總買進成交金額占全體市場比重從28.81%降至25.38%，減少3.43個百分點。

另外，今天當沖交易總賣出成交金額394億7638萬7710元，較昨天減少11.34%，占全體市場比重從28.9%降至25.48%減少3.42個百分點。

若以今天台股當沖成交107萬2974張，與未實施盤中逐筆交易最後一個交易日3月20日的168萬3826張相較，減少36%。今天當沖買進成交金額393億2364萬1330元，較3月20日614億3644萬1680元減少35.9%。今天當沖交易總賣出成交金額394億7638萬7710元，較3月20日616億9511萬1440元，減少36.01%。（編輯：鄭雪文）1090324

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