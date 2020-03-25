新科技支援防疫 學界創空調系統打造負壓環境

勤益科技大學資訊管理系教授翁國亮解釋「全外氣循環熱交換空調系統」，運用水分子壓力差及水二相能量轉換，快速打造負壓環境，並達到節能效益。中央社記者蘇思云攝 109年3月25日

（中央社記者蘇思云台北25日電）武漢肺炎疫情升溫，新科技支援防疫，打造「全外氣循環熱交換空調系統」，幫醫院快速打造負壓病房，不僅避免院內病人交叉感染，也能讓檢疫站醫護人員與民眾不再「心驚驚」。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，科技部推動新科技支援防疫工作，勤益科技大學資訊管理系教授翁國亮帶領團隊打造「全外氣循環熱交換空調系統」，首創熱交換技術，運用水分子壓力差及水二相能量轉換，節省能量消耗，降低「負壓空間」建置成本，已申請多國專利。

翁國亮表示，群聚感染很大一部分是因為空調系統，如果醫院採用這項系統，就能以低成本方式打造類大自然空間，如同「加裝一台大型冷氣機，就能打造『微負壓』空間」。如果台灣之後需要大量空間收容疑似確診個案，可以把系統應用到防疫旅館、社區防疫中心等。

翁國亮解釋，一般負壓隔離病房，不只病房外要有獨立「前室」作為緩衝區，病房空氣會透過專門抽風口抽出，經過殺菌、過濾後才排放到戶外，大樓空調系統因此需要不斷抽氣，十分耗能。但團隊運用建築物內外水蒸氣分子壓力差回收及製造冷能，減少廢熱排放，達到節能效果，加上獨特的進、排氣分隔，有效避免院內空氣交互感染。

秀傳醫院亞洲遠距微創手術中心院長黃士維指出，負壓隔離病房需要經過衛生福利部嚴格規格審核，目前台灣有1100間負壓隔離病房，足以因應確診案例。但如果疫情不幸蔓延，醫院確實必須提前檢視醫療能量，避免院區成為感染源頭。

黃士維表示，從無到有打造1間負壓隔離病房，從負壓空間、前室到獨立衛浴，成本約需300到800萬不等。如果打造負壓空間，約需100到200萬，加裝系統後，雖然不能完全升級成負壓隔離病房，但能平價改裝為負壓空間，且兼具節能功效，是合作一大亮點。

秀傳醫院有6間負壓隔離病房，黃士維表示，目前正把1間加護病房改裝成負壓隔離病房，並把戶外檢疫站打造成微負壓檢疫區，讓民眾與醫護人員都能在負壓空間進行檢疫，預計4月初完成。

科技部政務次長許有進則提到，科技部透過2017年推出的價創計畫，幫助科學研究成果產業化，像這次勤益科大與秀傳醫院的合作就是很好的案例，截至目前，累積已有19個團隊成立衍生新創公司並成功募資超過新台幣18.9億元。（編輯：趙蔚蘭）1090325